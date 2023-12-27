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Українці погіршили оцінку економічної ситуації в країні – опитування
16:51 27.12.2023 |
Порівняно з лютим-березнем 2023 року, у грудні 2023 року оцінки економічної ситуації в Україні погіршились, знизився і оптимізм щодо економічного становища країни в середньостроковій перспективі. Також погіршилась оцінка рівня добробуту власної родини.
Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року.
Соціологи зазначають, що українці досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні.
Так, у травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (і лише 5% - як "добру" або "дуже добру", а 32% - як "не погану і не добру").
"У вересні-жовтні 2022 року, тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (до 64,5%). Ці оцінки покращилися у лютому-березні 2023 року, коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з "довоєнним" періодом: тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану" 55% (4% - як "добру" або "дуже добру", 37% - як "не погану і не добру").
Але, за даними опитування, що було проведене у грудні 2023 року, ці оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%), і зараз на статистично значущому рівні не відрізняються від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року", - йдеться у дослідженні.
При цьому рівень добробуту власної родини, як правило, українцями оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні.
"У вересні-жовтні 2022р. дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий" (до 39%), частка тих, хто вважав його "добрим" або "дуже добрим", знизилася до 10%. За даними опитування, проведеного у лютому-березні 2023р., так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021р.: 35% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 50% - як "не поганий і не добрий", 12% - як "добрий" або "дуже добрий".
У грудні 2023 року частка тих, хто вважає, що ситуація в економічній сфері зміниться на краще, знизилася до 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться, зросла до 33%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 48%.
Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 8%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться - 25%, що він не зміниться - 53%.
Також соціологи звертають увагу, що після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань в середньостроковій (2-3 роки) перспективі. Зокрема, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні-жовтні 2022р. порівняно з травнем 2021р. зросла з 30% до 43%, а в лютому-березні 2023р. - до 52%.
Проте в грудні 2023 року цей оптимізм знизився - зараз так вважають 34,5% (на 5% більше, ніж у травні 2021р). Частка тих, хто очікує погіршення ситуації, становить 22% (приблизно стільки ж, як у травні 2021р.), тих, хто вважає, що ситуація у цій сфері не зміниться - 16% (що на 10% менше, ніж у травні 2021р.).
Дослідження тривало з 8 по 15 грудня 2023 року. Методом опитування face-to-face опитали 2 019 респондентів у віці від 18 років, що мешкають на території, яка контролюється урядом України. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування відбувалося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Водночас, соціологи зазначають, що додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
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