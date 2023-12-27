Держборг збільшився за місяць ще на $4,5 мільярда і встановив новий історичний рекорд

Станом на кінець листопада державний та гарантований державою борг України становив 5 122,49 мільярда гривень або $140,82 млрд (в еквіваленті), збільшившись за місяць на 164,27 млрд грн або на $4,48 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, таким чином держборг зріс до нового історичного рекорду.

У Мінфіні уточнили, що станом на 30 листопада зовнішній державний та гарантований державою борг становив 3 512,77 млрд грн (68,58% загальної суми), або $96,57 млрд. Внутрішній державний та гарантований державою внутрішній борг на цю дату становив 1609,72 млрд грн (31,42%) або $44,25 млрд.

Зокрема, власне державний борг становив 4 799,47 млрд грн (93,69% загальної суми державного та гарантованого боргу) або $131,94 млрд. У тому числі зовнішній держборг - 3 258,5 млрд грн (63,61% загальної суми) або $89,58 млрд, внутрішній - 1 540,97 млрд грн (30,08% загальної суми) або $42,36 млрд.

Гарантований державою борг України становив 323,02 млрд грн (6,31%), або $8,88 млрд, в тому числі зовнішній - 254,27 млрд грн (4,96%) або $6,99 млрд, внутрішній - 68,76 млрд грн (1,34%) або $1,89 млрд.

Як повідомлялося, у грудні 2023 році Україна залучила близько $5 млрд зовнішнього фінансування, з них грантові кошти становили лише 11%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.