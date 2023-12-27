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Україна отримала $5 млрд фінансової допомоги у грудні. У лідерах Японія
15:45 27.12.2023 |
До державного бюджету України надійшло $5 млрд зовнішнього фінансування у грудні. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Неповоротні грантові кошти становили 11% від загального обсягу фінансової допомоги.
Серед донорів у грудні 2023 року:
- Японія - $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти)
- ЄС - $1,6 млрд (пільгове фінансування)
- Міжнародний валютний фонд - близько $900 млн (пільгове фінансування)
- Норвегія - $190 млн (грант)
- Німеччина - $55 млн (грант)
- США - $50 млн (грант)
- Швейцарія - $20 млн (грант)
- Світовий банк - $8 млн (пільгове фінансування).
Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету: зарплату вчителям та лікарям, гуманітарні потреби, а також на забезпечення соціального захисту населення.
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