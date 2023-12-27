Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала $5 млрд фінансової допомоги у грудні. У лідерах Японія

15:45 27.12.2023 |

Економіка

 

До державного бюджету України надійшло $5 млрд зовнішнього фінансування у грудні. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Неповоротні грантові кошти становили 11% від загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у грудні 2023 року:

- Японія - $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти)

- ЄС - $1,6 млрд (пільгове фінансування)

- Міжнародний валютний фонд - близько $900 млн (пільгове фінансування)

- Норвегія - $190 млн (грант)

- Німеччина - $55 млн (грант)

- США - $50 млн (грант)

- Швейцарія - $20 млн (грант)

- Світовий банк - $8 млн (пільгове фінансування).

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету: зарплату вчителям та лікарям, гуманітарні потреби, а також на забезпечення соціального захисту населення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6194
  0,2510
 0,67
EUR
 1
 41,6334
  0,4796
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5080  0,02 0,04 38,0912  0,02 0,06
EUR 41,2212  0,00 0,01 41,9956  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5500  0,04 0,12 37,6000  0,07 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес