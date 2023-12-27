Час очікування вантажівок на перетин кордону в Дорогуську становить 21 добу

Станом на сьогодні час очікування на перетин кордону перед пунктом пропуску "Дорогуськ-Ягодин" становить 500 годин, тобто майже 21 добу.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця поліції міста Холм Ева Чиж, передає Укрінформ.

"Ми оцінюємо, що в черзі зараз перебуває 1,3 тис. фур. Черга становить 35 км до населеного пункту Безек Колонія у гміні Сєдліще. Час очікування становить 500 годин (майже 21 добу - ред.) ", - зазначила Чиж.

Вона зауважила, що цієї ночі польські протестувальники пропускали до кордону одну фуру на три години, а зранку почали пропускати більше: три фури на одну годину.

За її словами, ситуація постійно змінюється і це польські перевізники визначають, скільки фур пропустити упродовж однієї години.

Як інформувалося, голова протесту перевізників у Дорогуську Едита Озигала раніше інформувала, що за сім тижнів протест не приніс результатів, тому перевізники вирішили посилити протест і пропускати лише одну фуру на три години.

Напередодні час очікування на перетин кордону в цьому пункті пропуску становив 30 діб.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Польські аграрії від неділі, 24 грудня, призупинили до 2-3 січня блокаду руху для вантажівок поблизу пункту пропуску в Медиці. Тим часом польські перевізники відмовилися це зробити і продовжують блокаду доріг перед пунктами пропуску в Дорогуську, Корчовій і Гребенне.