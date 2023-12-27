У 2025 р. можливі лише точкові зміни в податковій політиці - глава Мінфіну

Національну стратегію доходів до 2030 року, що є одним зі структурних маяків програми Міжнародного валютного фонду (МВФ), буде своєчасно схвалено наприкінці 2023 року, на першому етапі вона буде націлена на поліпшення системи адміністрування податків, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко на "Business Breakfast з Володимиром Федоріним" у середу.

"Насамперед буде змінено систему адміністрування. Там буде запропоновано деякі рішення, яким чином її буде змінено. І потім йтиметься про деякі конфігурації змін податкової політики. Але без зміни адміністраторів ніхто змінювати податкову політику не буде...", - сказав він.

За словами Марченка, стратегія спрямована на модернізацію, підвищення "людяності" й доступності податкової та митної служб.

"Деперсонфікація роботи фіскальних органів - це те завдання, яке ми ставимо на найближчий час. Тобто фіскальні органи не повинні абсолютно ніяк володіти інформацією про підприємство", - зазначив, зокрема, міністр.

Він уточнив, що така персоніфікація стає можливою, лише якщо система ризиків дає підстави для такої персоніфікованої реакції фіскальних органів.

Як уточнив глава Мінфіну, таке реформування податкової та митниці розпочнеться у 2024 році.

"Після того як у нас буде нормальна система адміністрування податків, ми говоритимемо, як нам відкалібрувати податкову систему... У 2025 році, якщо можливі зміни податкової політики, вони можуть бути лише точковими й попередньо узгодженими...", - зазначив Марченко.

Відповідаючи на запитання про можливості додаткових доходів у 2024 році, міністр зазначив, що всі можливі оптимізаційні рішення було ухвалено під час підготовки бюджету, а обсяги запозичень також близькі до оптимальних.

"Тому, де можна подивитися в частині доходів, це, напевно, робота із сірими ринками, які ще на сьогодні, на жаль, існують в Україні. Це і контрабанда, це і ринок алкоголю, цигарок, це і "ігорка": багато було зроблено останнім часом, але також є можливості для оптимізації. З точки зору розширення частини оптимізації за рахунок оптимізації сірої та чорної зони такі можливості зберігаються", - вважає глава Мінфіну.

Він також повідомив, що до війни в Україні було 11 млн осіб, які "ніколи не отримували від держави жодної допомоги, але не сплачували жодної гривні податків", і це не включно з дітьми та особами похилого віку. Ще 3 млн осіб сплачують податок на доходи фізосіб у мінімальному обсязі - від нуля до 5 тис. грн на місяць.

Говорячи про можливості оптимізації видатків, Марченко повідомив про бажання Мінфіну бути залученим до розроблення й оцінювання потреб, які висуває Міноборони, та оцінювання ефективності використання коштів.

"Будь-які потреби, що виникали в цей період часу (два роки війни - ІФ-У), ми намагалися забезпечувати, тому що не було можливості дискутувати. Але на цей момент, я вважаю, що є необхідність, як мінімум, долучення фахівців Міністерства фінансів до розробки і оцінки потреб, і оцінки ефективності", - сказав міністр.