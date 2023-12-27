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У Мінфіні прокоментували, чи є кошти на додаткову мобілізацію
У Міністерстві фінансів очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат на додаткову мобілізацію.
Про це заявив міністр Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes "Business Breakfeast.
"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків... Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму - не вийде так", - сказав міністр.
За словами Марченка, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також - необхідних витрат.
Озвучені раніше обсяги фінансування - 500 млрд грн (у разі призову 500 тис осіб), є доволі коректними, вважає міністр.
Але він наголосив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів.
Міністр припустив, що це потребуватиме пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.
"Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування", - зазначив Марченко.
"Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде", - додав також він.
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