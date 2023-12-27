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Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

12:24 27.12.2023 |

Економіка

 

Завданнями Міністерства фінансів України в майбутніх 2024 року переговорах про чергову реструктуризацію комерційного боргу є уникнути дефолту і створити можливості повернення на ринок, починаючи з 2025-2026 року, заявив міністр Сергій Марченко на "Business Breakfeast c Володимиром Федориним" у середу.

"Завдання в нас ключове: а) не отримати дефолт; б) мати можливість запозичувати на ринку капіталу, нам така необхідність буде потрібна, я думаю, починаючи з 25-26 року; в) виконати зобов'язання в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, дотримуючись наших показників щодо відношення до боргу до ВВП, інших показників, які передбачаються на середньострокову перспективу", - сказав міністр.

Марченко нагадав, що відстрочка з виплат за єврооблігаціями України завершується 1 вересня 2024 року.

"У нас є час, ми готуємо відповідні рішення", - зазначив міністр, додавши, що наразі немає ще повної картини, але є кілька планів дій.

Очільник Мінфіну наголосив, що на внутрішньому ринку запозичень ризик реструктуризації або відмови держави від виконання своїх зобов'язань відсутній, а є завдання навпаки розширити коло власників облігацій та інвесторів.

"ОВДП - одне з основних джерел, які фінансують Збройні Сили. Тому жодних кроків, які підірвуть віру в нашу здатність обслуговувати внутрішні боргові зобов'язання, не буде", - наголосив Марченко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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