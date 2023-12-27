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Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету
12:13 27.12.2023 |
Україна 2023 року залучила $42 млрд зовнішнього фінансування тільки на покриття бюджетних потреб і рекордний обсяг запозичень на внутрішньому ринку, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Це дало змогу профінансувати всі необхідні видатки, насамперед сил безпеки та оборони...", - сказав він на "Business Breakfeast c Володимиром Федоріним" у середу.
Міністр висловив сподівання, що будуть виконані плани за доходами, хоча зазначив, що у випадку митниці це "менш імовірно".
Марченко зазначив, що Україна виконала свої зобов'язання за програмою розширеного фінансування з МВФ і макрофінансової допомоги ЄС.
Загалом він констатував, що виконання держбюджету 2023 року видалося набагато спокійнішим.
"Зараз менше турбує навіть не 2024 рік, а 2025-й", - відповів глава Мінфіну на запитання про прогноз виконання бюджетних планів наступного року.
Він наголосив, що необхідно залишатися в програмі з МВФ і домогтися відкриття Ukraine Facility від Євросоюзу, що на 50% розв'яже проблему 2025 року, пов'язану з великою невизначеністю, зокрема через вибори в країнах-партнерах.
За словами Марченка, Україна має вживати заходів для зниження залежності від зовнішніх партнерів.
"Ключ - узгодженість дій урядової команди в широкому сенсі цього слова", - заявив він.
Як повідомлялося, раніше Марченко зазначав, що потребу України в зовнішньому фінансуванні 2024 року вдалося скоротити з початкових $41 млрд до $37,3 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень, а також скороченню всіх капітальних видатків держбюджету.
У 2022 році Україна залучила $32,1 млрд зовнішнього фінансування.
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