Податкова може оштрафувати трьох ритейлерів побутової техніки за мінімізацію ПДВ із використанням аудіокниг

Державна податкова служба розпочала перевірки магазинів побутової техніки щодо ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) із використанням аудіокниг, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Памʼятаєте історію, як декілька мереж техніки вирішили бути найбільш хитрими і використали мій закон про аудиокниги, щоб знизити оподаткування... Так от, крім БЕБ, свої перевірки розпочала й податкова. За трьома найбільшими суб'єктами ситуація така: одному світить штраф до 10 млн грн, іншому - десь під 60 млн, а третьому - під 13 млн грн...", - написав Железняк у телеграм-каналі.

Раніше про викриття відомої мережі магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) заявило Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Згідно з інформацією відомства, у фіскальних чеках касири зменшували вартість товару, який підлягає оподаткуванню, та одночасно додавали до чека електронні книги, сервіси до смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо, оскільки вони, згідно з Податковим кодексом України, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

Як приклад наведено продаж пилососа за 15 тис. грн із зазначенням у чеку продажу аудіокниг без ПДВ на 7 тис. грн, однак назву мережі бюро не наводить.

Зазначено, що порушено кримінальну справу, детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів), процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора України.

БЕБ нагадало, що 2022 року було ухвалено закон, яким звільнило від оподаткування ПДВ вартість операцій із постачання україномовних аудіокниг.

Раніше видання "Економічна правда" повідомило, що на додавання аудіокниг до чеку скаржилися клієнти двох провідних українських мереж побутової техніки - COMFY та "Фокстрот", а продавала аудіокниги разом з акційними товарами й мережа "Алло".

Гендиректор Comfy Ігор Хижняк на RAU Summit 2023 5 грудня заявив журналістам, що за два тижні до цього, "у розпал "чорної п'ятниці" та пікових продажів", до компанії "завітали" представники БЕБ, і звинуватив їх у порушеннях під час проведення слідчих дій.