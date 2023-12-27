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Бізнес в Україні для іноземців: Мінцифри запустило тестування програми електронного резидентства
09:14 27.12.2023 |
Міністерство цифрової трансформації запустило закрите бета-тестування програми електронного резидентства uResidency. Завдяки цій програмі громадяни інших країн зможуть зареєструвати та вести бізнес, а також сплачувати податки в Україні.
Як ідеться в повідомленні Мінцифри, програма спрямована на власників малого бізнесу з Азії та Європи. У фокусі - спеціалісти з ІТ-сфери та фахівці, які надають онлайн-послуги у сфері креативної економіки.
uResidency передбачає, що іноземці зможуть зареєструвати бізнес в Україні та автоматично сплачувати податки до нашого бюджету.
Програма також стимулюватиме банківську сферу через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки, створюватиме додаткові можливості для залучення інвестицій та посилюватиме бренд України як цифрової держави.
Для того щоб стати е-резидентом, закордонним підприємцям не потрібно їхати в Україну. Для отримання статусу достатньо пройти одноразову офлайн-верифікацію в українській консульській установі в країні проживання. Усі інші процеси відбуваються повністю онлайн - від подання заявки на участь у програмі до відкриття банківського рахунку.
Після закінчення бета-тестування програма буде доступна громадянам перших чотирьох країн - Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Поступово цей список поповнюватиметься.
Проект uResidency реалізується за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.
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