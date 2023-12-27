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Кількість топменеджерів, які вважають вигідними інвестиції в Україну зросла вдвічі, – ЄБА

23:22 26.12.2023 |

Економіка

Кількість топменеджерів, які вважають вигідними інвестиції в Україну зросла вдвічі, – ЄБА

 

Частка керівників компаній, які вважають, що нові інвестиції в Україну будуть вигідними, зросла майже вдвічі: з 17% рік тому до 32%. Про це свідчать результати дослідження Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) "Індекс інвестиційної привабливості України".

Загалом інтегральний показник індексу інвестиційної привабливості України знизився несуттєво у 2023 році - до 2,44 бала з 5 можливих (2,48 бала у другій половині 2022 року).

Більшість (84%) опитаних директорів членських компаній ЄБА вважають інвестклімат несприятливим. Серед них зменшилася кількість респондентів, які вважають його вкрай несприятливим - з 37 до 24%. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 7% топменеджерів і ще 9% вважають його сприятливим.

Майже половина респондентів (48%) відзначають погіршення інвестиційного клімату, 39% вважають, що суттєвих змін не відбулося, і 13% вважають, що інвестклімат покращився.

57% компаній, які вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові приєднуватися до процесу відновлення.

Протягом наступних шести місяців 38% очікують подальшого погіршення ситуації, а 48% вважають, що інвестклімат суттєво не зміниться.

14% топменеджерів прогнозують покращення ситуації в першій половині 2024 року.

Повномасштабна воєнна агресія Росії проти України продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому та третьому місцях - корупція та слабка судова система.

Серед позитивних змін СЕО назвали надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, дерегуляційні ініціативи та диджиталізацію державних послуг.

Довідка

Європейська бізнес-асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію виміру Індекс жодного разу не досяг позитивної зони - понад 4 бали. У поточній хвилі опитування взяли участь 85 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. Партнер дослідження - Gradus Research.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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