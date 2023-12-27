У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості

У Києві середній розмір заробітної плати на середину грудня 2023 року становив 14,1 тисячі гривень.

Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький в інтерв'ю Укрінформу.

"Середній розмір заробітної плати у вакансіях на середину грудня 2023 року складає 14,1 тис. грн" - сказав Новицький.

При цьому він зауважив, що є вакансії із набагато вищим рівнем зарплати, але й з досить високими вимогами до майбутнього працівника. Наприклад, фахівцям в ІТ-сфері пропонують до 110 тис. грн. Зарплата кваліфікованих робітників з інструментом також на гарному рівні - 30-35 тис. грн.

За інформацією Новицького, продавцям продовольчих товарів та охоронникам роботодавці у середньому пропонують по 11,1 тис. грн; електромонтерам різних спеціалізацій - до 14,9 тис. грн; слюсарям різних спеціалізацій - до 22,0 тис. грн; вчителям - до 12,7 тис. грн; лікарям різних спеціалізацій - до 25 тис. грн.

Директор КМЦЗ додав, що мінімальний розмір зарплати пропонують контролеру квитків, експедитору, гардеробнику, садівнику тощо.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні становила 14 859 грн - на 6% більше, ніж роком раніше.