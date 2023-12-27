Міноборони скасувало тендер на закупівлю пікапів на 1,8 мільярда після повідомлень про завищені ціни

"Агентство збройних закупівель" Міноборони, яке досі очолює призначений за попереднього керівництва міністерства Володимир Пікузо, оголосило тендер на закупівлю більше тисячі пікапів для ЗСУ очікуваною вартістю 1,75 млн грн, проте після публікацій про завищену ціну і дискримінаційні вимоги тендеру скасувало його.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За підрахунками видання, очікувана ціна закупівлі пікапів дуже висока - 1,72 млн грн або 42 тисячі євро за одиницю. Пікапи повинні мати фаркопи та "бажано" бути обладнані лебідками. Лебідки коштують 1-2 тисячі євро, отже на сам автомобіль агентство Міноборони планувало витратити приблизно 40 тисяч євро.

Однак комерційні пропозиції на постачання якісних пікапів значно дешевші. Наприклад, Peugeot Landtrack 1.9d може коштувати в гурті 23 тисячі євро, Mitsubishi L200 2.4i - 24 тис. євро, Nissan Navara 2.5d - 25 тисяч євро, Mitsubishi L200 2.4d - 26 тисячі євро з урахуванням доставки в Україну.

При цьому волонтери іноді отримують ще дешевші ціни. У жовтні фонд "Повернись живим" передав бригаді "Азов" 15 пікапів "Mitsubishi L200" по 831 тис. грн за одиницю або близько 20 тисяч євро.

Водночас низка потенційних учасників тендеру скаржились на дискримінаційні умови. Зокрема, вони називали занадто коротким встановлений термін поставки тисячі автомобілів (середина березня наступного року).

Серед скаржників опинився навіть державний спецімпортер "Спецтехноекспорт", якого у минулому році передали від Міноборони до сфери управління Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Спецтехноекспорт" висловив уілька побажань щодо договірних умов, а також вказав на проблему з вимогою замовника щодо гарантії на автомобілі не менше року.

"Зважаючи, що товар (автомобілі типу Pick-Up) будуть використовуватись на фронті, гарантія не може покривати експлуатацію автомобілів типу Pick-Up в бойових діях, а тільки при їх нормальній експлуатації", - пояснили у держпідприємстві.

Низка інших приватних постачальників також поскаржились на неможливість поставити таку кількість машин в такий стислий термін та інші нюанси закупівлі, та просили внести відповідні зміни до умов тендеру.

Відпочатку аукціон на закупівлю пікапів було призначено на 28 грудня. Без зміни вимог тендеру в умовах обмеженої конкуренції потенційний постачальник міг би заробити приблизно 15 тисяч євро на одній машині. В масштабах всього тендеру це становить 15 мільйонів євро або приблизно 640 мільйонів гривень (35% від очікуваної вартості тендеру).

Однак за кілька після публікації цієї інформації замовник оприлюднив у системі "Прозорро" повідомлення про відміну закупівлі. Підставою для цього вказано лист начальника Центрального управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони від 23 грудня щодо остаточного уточнення (роз'яснення) технічних характеристик транспортних засобів та деяких умов закупівлі в електронній системі закупівель "Prozorro". Оскільки ці зміни дуже суттєві, виникла потреба скасувати закупівлю і оголосити у майбутньому нову, пояснив замовник.