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АНАЛІТИКА

Уряд спрямував Держспецзв'язку майже ₴340 мільйонів на закупівлю спецтехніки

18:11 26.12.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів спрямував 339,2 мільйона гривень Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації на закупівлю спецтехніки та обладнання.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

За інформацією Мельничука, адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації спрямовано 339 177,9 млн грн на програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням».

Наголошується, що джерелом формування зазначених коштів стали надходження спецфонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр, отримані як плата за вторинну геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 01.09.2023 року.

Як повідомлялося, усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок.
 

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