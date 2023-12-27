Учасники робочої групи із «зеленої» металургії в рамках підготовки Плану для Ukraine Facility запропонували 46 проєктів на $7,4 млрд

Учасники секторальної робочої групи із "зеленої" металургії, що працює в рамках підготовки плану реалізації програми Ukraine Facility і розроблення галузевих стратегій розвитку, обговорили пропозиції від бізнесу щодо 46 проєктів на загальну суму $7,4 млрд.

Згідно з пресрелізом Міністерства економіки України, діяльність групи координується Мінекономіки за аналітично-консалтингової підтримки Київської школи економіки та модерується McKinsey. До роботи секторальної групи долучилися понад 70 зареєстрованих учасників, які представляли різні сектори металургійного комплексу, а також асоціації, офіси підтримки реформ, консалтингові компанії, банківські установи.

Заступник Міністра економіки України Олексій Соболєв зазначив, що отримані від бізнесу пропозиції є важливими для розвитку сектору металургії та будуть враховані під час підготовки Плану.

"Металургія посідає одне з ключових місць у структурі економіки. Історично Україна входить до 20 найбільших виробників та експортерів металургійної продукції, сталі, чавуну та прокату. Незважаючи на значний негативний вплив війни на розвиток галузі, цілі та амбіції України залишаються конкурентними та узгоджуються з глобальними трендами. У нас є потенціал для забезпечення потреб ринку "зеленої" металургії відповідно до глобальних цілей декарбонізації", - зазначив Соболєв, якого цитує пресслужба.

Також заступник міністра наголосив, що EUR39 млрд з EUR50 млрд програми Ukraine Facility будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності в Україні. Водночас спеціальний інвестиційний інструмент надасть змогу інвесторам отримати фінансування через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні фінансові інститути. На ці потреби в програмі передбачено EUR8 млрд для покриття ризиків у пріоритетних секторах, що має стимулювати залучення в українську економіку понад EUR40 млрд.

Загалом після проведення трьох експертних обговорень від учасників групи було отримано 38 пропозицій, 35 з яких запропоновано до розгляду. Зокрема, ініціативи стосуються реформування галузі зеленої сталі та енергії (13), рівня споживання сталі (6), вдосконалення рециркуляційної економіки (3), поліпшень у сферах логістики (8) і фінансових ресурсів (5).

За результатами опрацювання пропозицій, 15 запропонованих політик було рекомендовано до впровадження. Вони спрямовані на гармонізацію законодавства, державну підтримку розвитку галузі, поліпшення інвестиційного клімату та державне регулювання. Водночас 12 пропозицій потребують більш детального аналізу, а 7 ініціатив були враховані в секторах з енергетики та логістики.

У рамках роботи секторальної групи бізнес надав пропозиції щодо 46 інвестиційних проєктів на суму $7,4 млрд. Проєкти переважно стосуються прокату (29), "зеленої" сталі (7), рециркуляції ресурсів (5) і гірничодобувного комплексу (3). Пропозиції інвестиційних проєктів у "зелену" сталь переважно спрямовані на розвиток виробництва зі зниженими викидами вуглецю, впровадження технологій DRI/HBI та виробництво продукції з доданою вартістю, ефективну рециркуляцію ресурсів і повторну переробку відходів виробництва.

Формат Плану не передбачає включення до нього інвестиційних проєктів, однак їхній аналіз і опрацювання необхідні для визначення пріоритетних підсекторів для розвитку. Відповідні пропозиції будуть передані уряду та можуть бути розглянуті під час розроблення довгострокової секторальної стратегії.

Створення секторальних робочих груп є однією з активностей проєкту Good Governance Fund "Економічний хаб: ефективна політика управління публічними фінансами та бачення зростання", що реалізується за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid). Імплементаторами проєкту є Abt Britain та Київська школа економіки.