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За два роки платні камери в СІЗО принесли понад 20 мільйонів
17:04 26.12.2023 |
Упродовж двох років дії проєкту "Платних камер в СІЗО" до держбюджету сплатили 21 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
"За два роки функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що середня заробітна плата засуджених зросла на 16% порівняно із 2022 роком.
Крім того, Мін'юст розробив та впровадив нові корекційні програми, спрямовані, зокрема, на формування відповідального материнства, психологічну підтримку засуджених ветеранів війни.
Водночас був запущений пілотний проект "Дільниця соціальної реабілітації - на шляху додому (СКАНДІ)", що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.
"Таким чином, сьогодні ми можемо констатувати, що засуджені та ув'язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам", - наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, що в червні 2020 року в Україні відкрили перші платні камери з підвищеним комфортом утримання ув'язнених у слідчих ізоляторах.
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