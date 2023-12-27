Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За два роки платні камери в СІЗО принесли понад 20 мільйонів

17:04 26.12.2023 |

Економіка

 

Упродовж двох років дії проєкту "Платних камер в СІЗО" до держбюджету сплатили 21 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"За два роки функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що середня заробітна плата засуджених зросла на 16% порівняно із 2022 роком.

Крім того, Мін'юст розробив та впровадив нові корекційні програми, спрямовані, зокрема, на формування відповідального материнства, психологічну підтримку засуджених ветеранів війни.

Водночас був запущений пілотний проект "Дільниця соціальної реабілітації - на шляху додому (СКАНДІ)", що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.

"Таким чином, сьогодні ми можемо констатувати, що засуджені та ув'язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, що в червні 2020 року в Україні відкрили перші платні камери з підвищеним комфортом утримання ув'язнених у слідчих ізоляторах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,3684
  0,1541
 0,41
EUR
 1
 41,1538
  0,2073
 0,50

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5240  0,02 0,06 38,1132  0,03 0,07
EUR 41,2188  0,06 0,14 42,0168  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5050  0,09 0,23 37,5300  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес