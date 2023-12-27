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На економіку єврозони очікує слабке зростання у 2024 р. - прогноз
15:52 26.12.2023 |
На економіку єврозони очікує лише слабке зростання у 2024 році, вважають експерти, яких опитала газета Financial Times.
Консенсус-прогноз респондентів FT передбачає, що ВВП єврозони збільшиться на 0,6% у майбутньому році. Це гірше за прогнози Європейського центрального банку (+0,8%) і Міжнародного валютного фонду (+1,2%).
Майже дві третини з 48 опитаних експертів заявили, що економіка єврозони, ймовірно, вже перебуває в технічній рецесії (зниження ВВП у поквартальному вираженні протягом двох кварталів поспіль).
"Ми не стали б говорити про повноцінну рецесію, скоріше охарактеризували б цю ситуацію як стагнацію, - заявив головний економіст з європейських ринків BNP Paribas Пол Голлінгсворт. - У 2024 році ми очікуємо поступового відновлення економіки, а не подальшого погіршення".
Більшість респондентів FT вважає, що спад економічної активності в єврозоні буде неглибоким і короткочасним, і економіка повернеться до зростання в першому кварталі 2024 року.
Проте експерти попереджають, що такі фактори, як високі процентні ставки, потенційні проблеми на енергетичному ринку, а також геополітична нестабільність, можуть спровокувати подальший, до того ж глибший, спад в економіці.
Кілька економістів відзначили серед ризиків для економіки єврозони можливу перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США наступного року і теоретично можливу перемогу Росії в Україні.
Найбільшим ризиком для єврозони, однак, є "затягування обмежувальної монетарної політики", а також скорочення бюджетних стимулів, особливо в Німеччині, зазначає аналітик Amundi Asset Management Махмуд Прадхан.
Дві третини опитаних експертів очікує, що економіка Німеччини повернеться до зростання 2024 року після спаду 2023 року.
Більше половини респондентів FT відзначили можливість чергової енергетичної кризи наступного року, незважаючи на те, що Європа на початок зими заповнила газосховища майже повністю, а ціни на нафту знизилися.
Інфляція в єврозоні наблизиться до цільового показника ЄЦБ у 2% менш ніж через два роки, свідчить консенсус-прогноз.
У 2024 році середні темпи зростання споживчих цін у регіоні становитимуть 2,5%, у 2025 році - менше ніж 2,1%, очікують аналітики. Для порівняння: прогноз ЄЦБ для інфляції на наступний рік становить 2,7%, на 2025 рік - 2,1%.
Темпи підвищення зарплат у єврозоні в майбутньому році становитимуть близько 4%, очікують експерти.
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