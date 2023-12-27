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Блокування податкових накладних: НАЗК виявило п’ять корупційних ризиків
14:51 26.12.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визначило п'ять корупційних ризиків у процедурі зупинення/відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК за результатами проведеного фахівцями агентства дослідження, розпочатого на підставі інформації від Ради бізнес-омбудсмена.
"Під час роботи над дослідженням НАЗК провело активну комунікацію та взаємодію з представниками громадських організацій та бізнес-спільнотою. Всебічно досліджено різноманітні джерела інформації для комплексного аналізу проблематики блокування податкових накладних", - зазначається у повідомленні.
За результатами роботи НАЗК визначило такі корупційні ризики:
* непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/ розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) на користь "ручного режиму" регулювання;
* необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;
* неврахування таблиць даних платника ПДВ;
* невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;
* наявність корупціогенних факторів у роботі комісій податкових органів регіонального рівня після зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.
"Попри неодноразові нормативні зміни до профільного законодавства наразі, за твердженнями бізнесу, проблема блокування податкових накладних є вкрай гострою, перешкоджає здійсненню поточної діяльності підприємств, залишаючи при цьому можливості корупційних практик з боку податківців", - наголошують у НАЗК.
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