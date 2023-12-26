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АНАЛІТИКА

Видатки держбюджету на безпеку та оборону перевищили 1,5 трлн грн

12:16 26.12.2023 |

Економіка

 

Упродовж січня-листопада цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,55 трлн грн.

Як уточнили у пресслужбі Міністерства фінансів, це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Зокрема, у листопаді на безпеку й оборону спрямували 168,2 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

* грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

* придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

* медичне забезпечення;

* та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як нагадали у Міінфіні, видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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