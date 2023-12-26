Блокування кордону з Польщею: в чергах у пунктах пропуску - понад 3 тисячі вантажівок

На кордоні України та Польщі в чергах стоять понад 3 тисячі вантажівок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За інформацією польських прикордонників станом на ранок 3000 вантажівок на трьох напрямках в бік України: Рава-Руська - 900, Краківець - 640, Ягодин - 1500 вантажних транспортних засобів", - сказав речник.

Демченко уточнив, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску Шегині, черги ще залишаються - 700 вантажівок.

На кордоні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 560 вантажівок.

З Угорщини в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 750 вантажівок.

З Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 750 вантажівок.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.