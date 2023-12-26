Підприємці отримали ще 3 мільярди за програмою кредитів під 5-7-9%

У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" українським бізнесам минулого тижня видали 634 пільгових кредити на 3 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З моменту старту програми у лютому 2020 року до 25 грудня суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 78 303 кредити на загальну суму 263,1 млрд грн. За час дії воєнного стану укладено 43 481 кредитний договір на загальну суму 173,5 млрд грн з яких:

* 58,28 млрд грн - на антивоєнні цілі;

* 36,29 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

* 12,01 млрд грн - на інвестиційні цілі;

* 8,93 млрд грн - як антикризові кредити;

* 3,73 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів.



