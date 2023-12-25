Податкова служба оновила рейтинг галузей за обсягом сплачених податків

Підприємства переробної промисловості сплатили найбільше податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України за січень-листопад 2023 року.

Як повідомили у Державній податковій службі, найбільшу частку складає сплата суб'єктами господарювання по таких галузях:

* "Переробна промисловість" - 18% від загального збору до зведеного бюджету України;

* "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" - 16,9%;

* "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 13,6%;

* "Добувна промисловість i розроблення кар'єрів" - 9,3%.

За даними ДПС, найбільше зростання сплати за 11 місяців 2023 року відбулось у таких галузях:

* "Переробна промисловість" - зростання в 1,4 раза, або на 66,3 млрд грн;

* "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" - зростання в 1,2 раза, або на 34,5 млрд гривень;

* "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" - зростання в 1,3 раза, або на 33,4 млрд грн;

* "Мистецтво, спорт, розваги та вiдпочинок" - зростання в 3,8 раза, або на 10 млрд гривень.