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Зеленський призначив уповноваженого АМКУ
Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
Як передає Укрінформ, відповідний указ №852/2023 від 25 грудня опублікований на сайті глави держави.
«Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», - ідеться у документі.
Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого АМКУ.
Клюшников народився у 1978 році в Іловайську Донецької області. Закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту. У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
Працював в органах прокуратури Донецької та Київської областей, а також в органах Генеральної прокуратури України.
19 листопада 2019 року був призначений на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.
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