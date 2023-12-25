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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив уповноваженого АМКУ

 

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №852/2023 від 25 грудня опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», - ідеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого АМКУ.

Клюшников народився у 1978 році в Іловайську Донецької області. Закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту. У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Працював в органах прокуратури Донецької та Київської областей, а також в органах Генеральної прокуратури України.

19 листопада 2019 року був призначений на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.
 

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