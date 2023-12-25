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Україна отримала $1,34 мільярда за проєктом Світового банку
11:49 25.12.2023 |
Україна отримала 1,34 млрд дол. США як шосте додаткове фінансування за проєктом Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів США, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії», - йдеться в повідомленні.
Шосте додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine містить також і грантову складову: 190 млн доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), 50 млн доларів США від уряду Сполучених Штатів Америки та 20 млн доларів США від уряду Швейцарії.
Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час», - наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Як повідомлялось, Міністерство фінансів України 21 грудня залучило до державного бюджету 1,5 млрд євро від Європейського Союзу. Це останній транш у межах масштабної програми макрофінансової допомоги (МФД+) у 18 млрд євро на 2023 рік.
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