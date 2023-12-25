Кабмін призначив у Держрезерв тимчасово виконуючу обов'язки голови

Кабінет Міністрів України призначив Яніну Кривду виконувачкою обов'язків голови Державного агентства резерву.

Відповідне розпорядження уряду №1175-р оприлюднили на "Урядовому порталі".

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства резерву України, виконання обов'язків голови Державного агентства резерву України на заступницю голови зазначеного агентства Кривду Яніну Володимирівну", - йдеться в розпорядженні.

Про Яніну Кривду відомо, що на початку грудня 2023 року її кандидатура розглядалася на посаду заступника голови Державного агентства резерву України.

До цього вона була виконувачкою обов'язків керівника Державної організації "Комбінат "трикутник" Державного агентства резерву України, що наразі перебуває в процесі ліквідації.