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Міненерго скасувало списки критичних споживачів, які мали бронь від відключень

08:29 25.12.2023 |

Економіка

 

Міністерство енергетики скасувало списки критичних споживачів, яким не можна вимикати електроенергію. Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю LB.ua.

"На початку вторгнення обласні військові адміністрації визначили перелік критичних споживачів. Тоді не було можливості довго відпрацьовувати детальні критерії. І сталося так, що в переліках опинилися сумнівні об'єкти. На кшталт готелів. Або якихось інших підприємств, які очевидно не виробляють тепло або не займаються водопостачанням населення і бізнесу. Тобто які не є критичною інфраструктурою. Там такий досить строкатий перелік таких підприємств у списку. Зараз цей наказ Міненерго вже скасували, і ці підприємства втратили свою "броню" від відключень", - пояснив він.

В реєстрі Ліга Закон повідомляється, що наказ Міністерства енергетики №148 від 13 квітня 2022 року "Про врегулювання питань щодо постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану" дійсно втратив чинність, це відбулося 6 грудня 2023 року.

За словами Кудрицького, це дозволить вимикати споживачів, які не сплачують за електроенергію

"Цей процес буде болісним. Але за електроенергію, яку ти споживаєш, треба платити. На ринку є чітка взаємозалежність між вчасними сплатами рахунків і тим, скільки в нас енергоблоків у роботі", - сказав він.

Кудрицький додав, що Укренерго пропонуватиме створити нові списки критичних підприємств.

"І там будуть лише ті підприємства, яким справді не можна відключати за жодних умов. Тому що це може спричинити тяжкі наслідки: чи то техногенні, чи то екологічні, чи то соціальні. Наприклад, системи водопостачання або централізованого опалення у великих містах. Але навіть у цих захищених споживачів повинні бути чіткі зобов'язання оплачувати спожиту електроенергію. Хоча б у тих обсягах, у яких вони можуть. Не платити просто через те, що вони увійшли до переліку критично важливих об'єктів, вони не можуть", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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