Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах майже ₴42,3 мільйона

Цього тижня Фонд державного майна України провів 13 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету майже 42,3 млн грн.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Команда Фонду держмайна протягом 18-22 грудня провела 13 успішних онлайн-аукціонів з приватизації держмайна у системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

За даними ФДМУ, сумарна вартість цінових пропозицій становить 42,27 млн грн.

Участь у торгах взяли 114 осіб, а вартість активів у ході конкуренції зросла у 6,24 раза.

Наступного тижня Фонд планує провести 19 приватизаційних аукціонів, серед яких, зокрема, потенційним інвесторам будуть запропоновані Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів, єдиний майновий комплекс ДП «Навчально-виробничі майстерні» у Житомирі та інші об'єкти.

Як повідомлялося, мала приватизація державного та комунального майна в електронній торговій системі Prozorro.Продажі у 2023 році поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 млрд грн.