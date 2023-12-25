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Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах майже ₴42,3 мільйона
08:22 25.12.2023 |
Цього тижня Фонд державного майна України провів 13 успішних приватизаційних аукціонів, на яких залучив до бюджету майже 42,3 млн грн.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Команда Фонду держмайна протягом 18-22 грудня провела 13 успішних онлайн-аукціонів з приватизації держмайна у системі Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.
За даними ФДМУ, сумарна вартість цінових пропозицій становить 42,27 млн грн.
Участь у торгах взяли 114 осіб, а вартість активів у ході конкуренції зросла у 6,24 раза.
Наступного тижня Фонд планує провести 19 приватизаційних аукціонів, серед яких, зокрема, потенційним інвесторам будуть запропоновані Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів, єдиний майновий комплекс ДП «Навчально-виробничі майстерні» у Житомирі та інші об'єкти.
Як повідомлялося, мала приватизація державного та комунального майна в електронній торговій системі Prozorro.Продажі у 2023 році поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 млрд грн.
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