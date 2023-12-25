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Українці сплатили ₴14,4 мільйона добровільних внесків на пенсійне страхування

08:13 25.12.2023 |

Економіка

 

З моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 14,4 млн грн добровільних внесків.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Станом на 22 грудня 2023 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 7 166 добровільних платежів на загальну суму 14,4 млн грн.

Переважна більшість добровільних внесків, а саме 84%, були зроблені для набуття власного страхового стажу.

Ще 16% платників здійснили переказ коштів на користь інших осіб.

Як повідомлялося, в Україні набув чинності закон від 4 листопада 2022 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні». Цей закон спрощує механізм підтримки існуючої солідарної пенсійної системи завдяки добровільним внескам для збільшення або власних пенсійний виплат у майбутньому, або для адресної підтримки пенсіонерів.
 

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