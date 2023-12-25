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АНАЛІТИКА

Польські фермери розблокували КПП «Медика - Шегині»

 

Польські фермери розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні, повідомляє у неділю, 24 грудня, Державна прикордонна служба України.

"Рух вантажівок відновлено: польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", - йдеться, зокрема у повідомленні. У ДПСУ також зазначили, що за інформацією від Прикордонної варти Польщі, у неділю о 09:30 акція протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" завершилася. "Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", - зауважили в ДПСУ.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок, запевнили у відормстві.

Фермери з польської організації "Ошукане село" почали блокувати перехід у Медиці 23 листопада цього року. Вони вимагають, серед іншого дотації на кукурудзу, додаткові гроші на позики ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні наступного року. ККП "Медика - Шегині" блокували також й польські перевізники, які вимагають скасувати угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

Напередодні, 23 грудня, лідер організації "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що протест на кордоні буде призупинено до 2 або 3 січня 2024 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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