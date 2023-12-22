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АНАЛІТИКА

Рада ратифікувала угоду з Південною Кореєю про пільгові кредити на відбудову

 

Ратифікація угоди між урядами України та Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), затверджена напередодні Верховною Радою, відкриє можливість для фінансування довгострокових інноваційних економічних проєктів та участі корейських компаній у відновленні України.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба Мінекономіки.

"Ратифікована українським парламентом Угода про фінансування EDCF відкриває шлях до отримання довгострокових та дешевих кредитів, які в свою чергу мають сприяти відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць. Це має пришвидшити відновлення України та реалізації низки економічних проєктів не чекаючи закінчення війни", - наголосила Свириденко.

Вона висловила сподівання, що корейський бізнес візьме активну участь у відновленні України, а також на створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки.

Відповідно до підписаної Угоди, Україна або суб'єкт господарювання - резидент України, що отримав державну гарантію, має право залучити довгострокові кредити під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Кореї через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF). На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання.

А з 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.

За даними Мінекономіки, вже існує домовленість про надання Україні перших $2 млрд на відбудову у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через EDCF.

Як повідомлялося, церемонія підписання угоди відбулася 15 вересня 2023 року в присутності президента Володимира Зеленського та міністра земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Кореї Хі Рьон Вона.

Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований Урядом Республіки Корея 1 червня 1987 року з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їх промислового розвитку та економічної стабільності.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Корея
 

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