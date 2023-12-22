Україна й Польща узгодили дії для розблокування кордону

Представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п'ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення, пише "Європейська правда".

У зустрічі брали участь заступники міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач та Юрій Васьков і новопризначений заступником голови Мінінфраструктури Польщі Павел Ганцаж.

Вона стала продовженням переговорів віцепрем'єра з питань відновлення України Олександра Кубракова та нового міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака у Варшаві.

"Ключовий результат зустрічі - погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, чого вимагають польські перевізники, не обговорюються.

"Наступний етап - перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників", - додали в Мінвідновленні, подякувавши Варшаві за готовність до діалогу й роботу над вирішенням блокади.

Сам Ганцаж після переговорів говорив, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.