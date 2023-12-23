Мінекономіки оприлюднило норми відрахування прибутку у бюджет для держкомпаній

Міністерство економіки встановило для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування частки прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за підсумками діяльності у 2023 році, на рівні 50%.

Відповідний проєкт постанови уряду оприлюднено на сайті міністерства.

Документом пропонується:

* затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання у 2023 році, у розмірі 50%;

* для АТ "Ощадбанк" та "Укрфінжитло" у розмірі 30%;

* для ПрАТ "Президент-Готель", АТ "ПриватБанк" та господарських товариств, суб'єктом управління корпоративними правами держави у статутному капіталі яких є Міноборони у розмірі 80%;

* для АТ "НАК "Нафтогаз України" у розмірі 95%;

* встановити, що суб'єкти господарювання державного сектору економіки, можуть приймати рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами їх фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі більшому, ніж визначено.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту документа, законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" надходження до державного бюджету частини чистого прибутку та дивідендів на державну частку передбачені у сумі 66,1 мільярда гривень, утому числі до загального фонду - 64,65 млрд грн.