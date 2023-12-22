Бізнес отримає понад 600 грантів у межах програми від EU4Business

У межах програми від EU4Business погоджено вже понад 600 грантів для українських компаній. До кінця грудня планується укласти всі 750 грантів, передбачених умовами конкурсу.

Такими результатами поділилися представники Фонду розвитку підприємництва та банків-учасників цієї програми під час наради під головуванням віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Конкурс реалізується із серпня цього року за фінансової підтримки уряду Німеччини та Європейського Союзу. У ньому беруть участь три банківські установи: АТ "Ощадбанк", АТ "Приватбанк" та банк "Львів".

Максимальна сума гранту - 160 тис. грн. Кошти можна використати на виплату заробітної плати, придбання основних засобів, товарів та матеріалів, орендну плату, оплату за послуги й виконані роботи тощо.

У межах програми проведено три конкурси для суб'єктів мікропідприємництва, які:

* зареєстровані та провадять господарську діяльність у найбільш постраждалих областях. Переможцями визнано 217 заявок на суму 34,2 млн грн.

* зареєстровані та провадять господарську діяльність на деокупованих територіях, в тому числі ті, які виїжджали та повернулися на ДОТ. Переможцями визнано 54 заявки на суму 8,4 млн грн.

* є важливими для забезпечення основними товарами, роботами та послугами, а також зареєстровані й здійснюють діяльність у всіх областях України, крім ТОТ. Переможцями визнано 359 заявок на суму 56,3 млн грн.

Більшість грантоотримувачів - це фізичні особи-підприємці, які займаються виробництвом, ресторанним або медичним бізнесом. Кошти їм необхідні в основному на закупівлю сировини, матеріалів та обладнання.