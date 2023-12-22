Уряд заборонив приватизацію на територіях активних бойових дій

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про заборону на період дії воєнного стану приватизації державного і комунального майна на територіях активних бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Телеграмі, передає Укрінформ.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін вніс зміни до постанов КМУ від 23 серпня 2022 року № 952 і від 6 грудня 2022 року № 1364», - йдеться у повідомленні.

Ухвалені зміни передбачають, що під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення (скасування) приватизація державного і комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься.

У Мінреінтеграції наголосили, що території бойових дій визначаються згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, який затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року №309 та періодично оновлюється.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 15 вересня ухвалив постанову "Деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованій території України".