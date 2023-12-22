Кабмін виділив додатково 1,3 млрд грн на гранти для бізнесу

Кабінет міністрів виділив додаткові 1,32 млрд грн на гранти для бізнесу за державною програмою єРобота. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Буде видано близько 2300 грантів на розвиток власного бізнесу та 113 грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Загальна сума програми наразі - 3,2 млрд грн, уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Подати заявку на отримання гранту можуть як чинні підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу.

Заяви подаються через портал Дія разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць: від 1-2 у разі надання мікрогранта до кількох десятків у разі надання грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі через сплачені податки та збори у процесі діяльності підприємства протягом трьох років.

З початку дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Гроші на початок чи розширення власної справи одержали 10 400 українців.

Кабмін уже збільшував бюджет єРобота на 1,3 млрд грн у квітні цього року.

Довідка

Проєкт єРобота було запроваджено урядом у липні 2022 року для підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, гранти на створення та розвиток переробних підприємств, закладення саду та виноградарства, тепличного господарства.