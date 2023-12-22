НБУ визначив галузі економіки, які почуваються найліпше і найгірше

Обсяги виробництва в більшості галузей економіки України залишаються суттєво нижчими за довоєнні значення, хоч і зростають, але виручка - через зростання цін - дещо перевищила показник аналогічного періоду 2021 року. Про це йдеться в новому звіті Національного банку про фінансову стабільність.

Найліпше почуваються галузі, що орієнтовані значною мірою на внутрішній ринок: гуртова та роздрібна торгівля, легка та харчова промисловість.

"Їхні доходи підживлює споживчий попит домогосподарств, а в окремих секторах - і замовлення від сектору оборони", - йдеться у звіті.

Водночас експортні галузі потерпають від ускладненої логістики та зниження цін.

Наприклад, складна ситуація в агросекторі - врожаї виросли, але світові ціни нижчі, ніж торік. Додаткова проблема - дорога логістика та зростання собівартості. "Низька маржинальність виробництва послабила фінансову стійкість агровиробників та ускладнює підготовку до наступного сезону", - йдеться у звіті.

Схожі проблеми у металургійних компаній: за результатами трьох кварталів цього року компанії галузі знову є збитковими, хоча збитки - в рази менші ніж торік. Збережені потужності поки що недозавантажені, але заводи нарощують обсяги виробництва. Поступово налагоджується експорт залізної руди та потенційно металів через чорноморські порти.

За дев'ять місяців 2023 року підприємства загалом залишалися прибутковими: операційна рентабельність становила 5,7%, а чиста - 3,8%. Ці показники все ще нижчі за рекордні значення 2021 року, однак співмірні із середнім "доковідним" рівнем. Частка операційно збиткових компаній поступово знижується.