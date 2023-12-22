В Україні зареєстрували три нових індустріальних парки

До реєстру індустріальних парків України додано одразу три парки - два у Хмельницькій області та один - на Львівщині.

Як передає Укрінформ, відповідні рішення ухвалив Кабінет міністрів за засіданні 22 грудня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Розвиток індустріальних парків є дуже важливим напрямком в контексті відновлення та подальшого зростання економіки України. Адже парки - це залучені інвестиції, нові робочі місця, податки в бюджети всіх рівнів. І, напевно, один з найбільш важливих параметрів - збільшена додана вартість. Уряд цілеспрямовано працює над розвитком переробки з високою доданою вартістю», - зазначив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

Так, до реєстру внесено парк «Красилів Технопорт», створення якого ініціював Красилівський машинобудівний завод. Відповідно до концепції парку на площі 10,146 га буде створено близько 500 робочих місць у промисловому кластері із металообробки та виготовлення металевих виробів. Ініціатор планує інвестувати в парк 87 мільйонів гривень, передбачається також залучення інвестицій керуючої компанії, резидентів парку (у власне виробництво), приватне фінансування проекту. Так, зокрема, за результатами пермовин готовність інвестувати в підприємства парку підтвердили польські, німенцькі та турецькі інвестори. Загальна сума попередньо підтверджених інвестицій - 555 млн грн. Ще 70 млн грн очікується від підприємств малого та середнього бізнесу, які будуть допомагати з виготовленням деталей для виробництв великих інвесторів.

Іншим рішенням Уряду до реєстру внесено індустріальний парк «Вуглецево-нейтральний ЕКО АГРО ХАБ Поділля «Городок». На території Городоцької міської територіальної громади Хмельницької області на облаштування парку виділено 50,1856 га землі. Парк спеціалізуватиметься на агропереробці - виробництві олії та тваринних жирів, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, інших харчових продуктів та готових кормів для тварин. Крім того на потужностях парку планується виробляти більшість електроенергії, необхідної для забезпечення роботи розміщених там підприємств. Створення парку забезпечить роботою близько 480 мешканців громади. Як зазначається в концепції створення парку, протягом 2026-2032 років підприємтсва-учасники парку сплатять до бюджетів понад 525 млн грн податків та зборів.

Також до реєстру індустріальних парків внесено «Ядро Індастрі» в Дрогобичі на Львівщині. Створення парку ініціювало ТОВ «Фасад-Захід», яке планує інвестувати в розвиток понад 561 млн грн. На площі 10,0036 га буде створено близько 500 робочих місць у промисловому кластері, одним з ключових видів виробництва якого планується зробити виробництво вікон. На території парку в пріоритетному порядку розміщуватимуться також підприємства з виробництва будівельних матеріалів із глини, продукції з фарфору та кераміки; виробництва цементу, вапна та гіпсових суміші та виробів з цих матеріалів, оброблення та оздоблення тощо. Серед інвесторів, які готові інвестувати у виробництво - компанії зі США та Іспанії, українські малі та середні підприємства. Загальна сума їх інвестицій планується на рівні 270 млн грн.

Як повідомлялось, з урахуванням ухвалених сьогодні урядом рішень до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 73 парки.