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АНАЛІТИКА

В АРМА проведуть фінансовий аудит за 2022-2023 роки

 

Державна аудиторська служба України 29 грудня 2023 року розпочне аудиторську перевірку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Пор це повідомила пресслужба Нацагентства, передає Укрінформ.

«Мета аудиту - виконання АРМА бюджетної програми 6431010 «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що державний фінансовий аудит стосуватиметься періоду з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Державна аудиторська служба України розпочне свою роботу 29 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України утворив міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки.
 

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