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Україна і Молдова за угодою з ЄК отримають фінансування на транспортну інфраструктуру
17:07 22.12.2023 |
Єврокомісія (ЄК) оголосила в п'ятницю про підписання "угоди високого рівня" з Україною та Молдовою про перегляд транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на їхніх територіях і поліпшення транспортного сполучення з ЄС.
"Сьогоднішні домовленості на високому рівні є ще одним ключовим кроком на шляху до зближення України та Молдови з нашим спільним ринком. Подовживши чотири європейські транспортні коридори в Україну та Молдову (...), ми зміцнюємо транспортне сполучення в регіоні та з ЄС. Обидві країни тепер можуть подати заявку на фінансування інфраструктури CEF (Connecting Europe Facility - фонд ЄС, створений 2014 року для інвестицій у транспортні та інші інфраструктури - ІФ-У) для проєктів уздовж цих коридорів", - заявила членкиня ЄК з транспорту Адіна Велян.
Зміни будуть відображені в новому регламенті TEN-T, коли він набуде чинності на початку 2024 року і розширить чотири європейські транспортні коридори до України та Молдови, пояснюють у Брюсселі. Там також звертають увагу на важливість підписаної угоди у зв'язку з рішенням про початок перемовин з обома країнами щодо вступу до ЄС.
У Єврокомісії зазначають, що після підписання раніше цього року угод про асоціацію з ЄК Україна і Молдова зможуть також подати заявку на фінансування з фонду взаємозв'язку Європи для проєктів із розвитку інфраструктури TEN-T.
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