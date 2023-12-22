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АНАЛІТИКА

Україна і Молдова за угодою з ЄК отримають фінансування на транспортну інфраструктуру

 

Єврокомісія (ЄК) оголосила в п'ятницю про підписання "угоди високого рівня" з Україною та Молдовою про перегляд транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на їхніх територіях і поліпшення транспортного сполучення з ЄС.

"Сьогоднішні домовленості на високому рівні є ще одним ключовим кроком на шляху до зближення України та Молдови з нашим спільним ринком. Подовживши чотири європейські транспортні коридори в Україну та Молдову (...), ми зміцнюємо транспортне сполучення в регіоні та з ЄС. Обидві країни тепер можуть подати заявку на фінансування інфраструктури CEF (Connecting Europe Facility - фонд ЄС, створений 2014 року для інвестицій у транспортні та інші інфраструктури - ІФ-У) для проєктів уздовж цих коридорів", - заявила членкиня ЄК з транспорту Адіна Велян.

Зміни будуть відображені в новому регламенті TEN-T, коли він набуде чинності на початку 2024 року і розширить чотири європейські транспортні коридори до України та Молдови, пояснюють у Брюсселі. Там також звертають увагу на важливість підписаної угоди у зв'язку з рішенням про початок перемовин з обома країнами щодо вступу до ЄС.

У Єврокомісії зазначають, що після підписання раніше цього року угод про асоціацію з ЄК Україна і Молдова зможуть також подати заявку на фінансування з фонду взаємозв'язку Європи для проєктів із розвитку інфраструктури TEN-T.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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