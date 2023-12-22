Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спільний контроль на кордоні з Молдовою. Які пункти пропуску підпадають під нову угоду
16:54 22.12.2023 |
Україна та Молдова підписали протокол про здійснення спільного контролю на українсько-молдовській ділянці кордону.
Про це повідомили у Державній митній службі.
"При переміщенні будь-яких товарів через кордон одним з найважливіших чинників є час. Так, запровадження спільного контролю передбачає мінімізацію формальностей на кордоні, зокрема одночасне здійснення процедур українською та суміжною стороною під час однієї зупинки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це дозволить перевізникам швидше проходити контроль у пунктах пропуску та, як наслідок, це сприятиме зменшенню черг на кордоні і прозорості контрольних процедур.
Домовленості стосуються таких пунктів пропуску: "Мамалига - Кріва", "Кельменці - Ларга", "Росошани - Брічень", "Рені - Джюрджюлешть", "Кучурган - Первомайськ", "Паланка - Маяки-Удобне".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії
|Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16
|Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34
|Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін виділив додатково 1,3 млрд грн на гранти для бізнесу
|НБУ визначив галузі економіки, які почуваються найліпше і найгірше
|Закон про податок 6% для самозайнятих не будуть ухвалювати: Захід і Мінфін проти
|Тепер не лише уповноважений. Зеленський призначив Сандигу на нову посаду в АМКУ
|В Україні зареєстрували три нових індустріальних парки
|В АРМА проведуть фінансовий аудит за 2022-2023 роки
|Україна і Молдова за угодою з ЄК отримають фінансування на транспортну інфраструктуру
Бізнес
|Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту
|Новий Mercedes-AMG CLE53 дебютував із рядною «шісткою» на 443 к.с.
|OpenAI посилює контроль над розробкою потенційно небезпечних моделей ШІ
|Suzuki представила новий Swift
|Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ