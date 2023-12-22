Спільний контроль на кордоні з Молдовою. Які пункти пропуску підпадають під нову угоду

Україна та Молдова підписали протокол про здійснення спільного контролю на українсько-молдовській ділянці кордону.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"При переміщенні будь-яких товарів через кордон одним з найважливіших чинників є час. Так, запровадження спільного контролю передбачає мінімізацію формальностей на кордоні, зокрема одночасне здійснення процедур українською та суміжною стороною під час однієї зупинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це дозволить перевізникам швидше проходити контроль у пунктах пропуску та, як наслідок, це сприятиме зменшенню черг на кордоні і прозорості контрольних процедур.

Домовленості стосуються таких пунктів пропуску: "Мамалига - Кріва", "Кельменці - Ларга", "Росошани - Брічень", "Рені - Джюрджюлешть", "Кучурган - Первомайськ", "Паланка - Маяки-Удобне".