Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тепер не лише уповноважений. Зеленський призначив Сандигу на нову посаду в АМКУ

 

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Максима Сандигу на посаду заступника голови Антимонопольного комітету України-державного уповноваженого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича заступником Голови Антимонопольного комітету України-державним уповноваженим", - йдеться в указі.

Варто зауважити, що ще сьогодні, 22 грудня, на сайті офісу президента з'явився указ Зеленського про звільнення Сандиги з посади державного уповноваженого АМКУ.

Що відомо про Сандигу

Нагадаємо, Сандига ще 2007 року закінчив Академію адвокатури України за спеціальністю "Правознавство", а 2011 року - Національну академію прокуратури України за спеціальністю правознавство.

Він обіймав посади помічника прокурора Деснянського району Києва, слідчого та старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

У 2021 році Сандигу призначили заступником голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

18 грудня 2023 року своїм указом Зеленський призначив Сандигу державним уповноваженим АМКУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5525
  0,0439
 0,12
EUR
 1
 41,3753
  0,0907
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес