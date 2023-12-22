Бронювання працівників. Влада готує зміни до процедури

В Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації. Ідея в тому, щоб зробити процедури більш зрозумілими та прозорими, повідомила Європейська бізнес-асоціація.

Представники ЄБА 21 грудня мали можливість обговорити систему бронювання з заступником міністра економіки Ігорем Фоменком.

Представники ЄБА 21 грудня мали можливість обговорити систему бронювання з заступником міністра економіки Ігорем Фоменком.

Про що говорили на зустрічі:

→ забронювати можна до 50% від військовозобов'язаних;

→ на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних (тобто, потребують уточнення), і на шість місяців - у кого все в порядку;

→ якщо людина не стоїть на військовому обліку - вона заброньованою бути не може;

→ бронювання підприємству надається на час, поки його вважають критично важливим, такий статус дається на один рік;

→ коли підприємство продовжує статус критичності, тоді відбувається перебронювання;

→ Міноборони пропонувало погоджувати списки військовозобов'язаних з ТЦК, але Мінекономіки цю ідею не підтримало.

Представник Міністерства економіки також розказав представникам бізнесу, що Міноборони та Мінцифри зараз "кинули всі сили" для внесення інформації в Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". У перспективі там можна буде перевіряти свої військово-облікові дані з обмеженим доступом.