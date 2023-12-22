Компанії стали більше довіряти судовій системі — опитування ЄБА

Рівень довіри до судової системи з боку керівників компаній зріс у 2023 році проти 2021 року: з 1,96 бала до 2,17 бала. Про це свідчать результати дослідження "Судовий індекс" від Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Дослідження показало незначну позитивну зміну бізнесом оцінок роботи судової системи у 2023 році. Усі компоненти індексу дещо зросли проти 2021 року, але недостатньо, щоб говорити про відчутні зміни, зазначають в ЄБА.

У 2023 році інтегральний показник Судового індексу збільшився до 2,73 бала за 5-бальною шкалою (2021 року - 2,51 бала).

Респонденти загалом позитивно оцінили діяльність Верховного Суду. Також наголосили на необхідності збереження системи господарських судів, Великої Палати Верховного Суду.

Серед факторів організації та діяльності судової системи найкраще експерти оцінили доступність судових рішень, кваліфікацію та професіоналізм суддів, якість судових рішень та передбачуваність результатів судового процесу. Найгірші оцінки мають терміни ухвалення судових рішень, незалежність судової системи та об'єктивність судового процесу.

49% вважають, що ситуація із незалежністю судів не змінилася за останні два роки, а 27% - що ситуація має різну динаміку у різних судах.

Найвищу оцінку роботи отримали господарські суди - 2,83 бала з 5 можливих (2,62 - 2021 року). На другому місці - адміністративні (2,72 бала), і на третьому - загальні суди (2,63 бала).

Негативну оцінку отримала ідея створення спеціалізованого суду з інвестиційних спорів, насамперед через неможливість належного розмежування юрисдикції суду з іншими судами.

Найбільш невідкладними завданнями у діяльності судової влади бізнес називає подолання кадрового голоду та корупції, забезпечення незалежності судової влади від впливу з боку інших гілок влади та забезпечення єдності та сталості судової практики.

Довідка

Судовий індекс проводиться ЄБА з 2013 року для моніторингу та своєчасного виявлення проблемних аспектів у взаєминах між бізнесом та судовою гілкою влади. Він складається із трьох рівнозначних компонентів: оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів ЄБА, оцінка неупередженості судової системи, середня оцінка факторів організації та діяльності судової системи. У дослідженні, яке проводилося з 23 жовтня до 9 листопада, взяли участь 75 юристів членських компаній ЄБА. Партнер дослідження у 2023 році - юридична фірма AEQUO.