Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Дії запущено автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Тепер змінити дані про ФОП можна без участі державного реєстратора. Жодного людського фактора, очікування та непередбачених відмов. Оброблення заяви триває три секунди замість доби й проводиться автоматично", - пояснюють у міністерстві.
Можна внести зміни у ПІБ, місцезнаходження бізнесу, КВЕДи (види економічної діяльності), контактну інформацію.
Також не доведеться вказувати податкові дані. Дія це робить автоматично на основі інформації з реєстрів.
Вже близько 1500 українців скористалися новою послугою та внесли зміни до ФОП, запевняють у Мінцифрі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
|Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанії стали більше довіряти судовій системі — опитування ЄБА
|У Дії запущено автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі
|Цьогоріч в Україні почало зростати споживання пального - експерт
|Новим коридором з Одещини експортували 6 мільйонів тонн зерна - ОВА
|Нафта продовжує щотижневе зростання, додавши 1%, оскільки напруженість у Червоному морі зберігається
|Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки
Бізнес
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу