У Дії запущено автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер змінити дані про ФОП можна без участі державного реєстратора. Жодного людського фактора, очікування та непередбачених відмов. Оброблення заяви триває три секунди замість доби й проводиться автоматично", - пояснюють у міністерстві.

Можна внести зміни у ПІБ, місцезнаходження бізнесу, КВЕДи (види економічної діяльності), контактну інформацію.

Також не доведеться вказувати податкові дані. Дія це робить автоматично на основі інформації з реєстрів.

Вже близько 1500 українців скористалися новою послугою та внесли зміни до ФОП, запевняють у Мінцифрі.