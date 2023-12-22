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АНАЛІТИКА

Фінляндія представила план долучення до повоєнної відбудови України

 

Фінляндія розробила національний план щодо відновлення України й у четвер, 21 грудня, опублікувала його першу частину, покликану покращити умови діяльності фінських компаній у цьому процесі.

Про це сповістило Міністерство закордонних справ Фінляндії, пише "Європейська правда".

План відбудови України, розроблений фінським урядом, стосується можливостей фінських компаній долучатись до цього процесу, їхніх операційних передумовах і типах інвестицій і підтримки, які вони можуть отримати за участь у відбудові України.

Перша частина плану містить низку фінансових рішень, які сприятимуть дослідженню ринку, торгівлі та інвестиціям в Україні. Йдеться зокрема про фінансування експорту в Україну шляхом компенсації кредитних збитків національним експортно-кредитним агентством Finnvera.

Крім того, на 25 мільйонів євро збільшать капітал національного фонду співробітництва з розвитку Finnfund, що дозволить інвестувати в приватний сектор України.

План також пропонує створення нового змішаного кредитного інструменту - Інвестиційного механізму в Україні, який забезпечить реалізацію проєктів на суму 50 мільйонів євро у 2025-2026 роках.

"Консультаційні послуги для компаній будуть покращені та зрозуміліші, а також докладатимуть зусиль для зміцнення ресурсне забезпечення сторін, що надають ці послуги, як у Фінляндії, так і в Україні", - йдеться в повідомленні фінського МЗС.

Нагадаємо, в липні міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо доручив розробити план участі його держави у відновленні України.
 

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