Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія представила план долучення до повоєнної відбудови України
23:24 21.12.2023 |
Фінляндія розробила національний план щодо відновлення України й у четвер, 21 грудня, опублікувала його першу частину, покликану покращити умови діяльності фінських компаній у цьому процесі.
Про це сповістило Міністерство закордонних справ Фінляндії, пише "Європейська правда".
План відбудови України, розроблений фінським урядом, стосується можливостей фінських компаній долучатись до цього процесу, їхніх операційних передумовах і типах інвестицій і підтримки, які вони можуть отримати за участь у відбудові України.
Перша частина плану містить низку фінансових рішень, які сприятимуть дослідженню ринку, торгівлі та інвестиціям в Україні. Йдеться зокрема про фінансування експорту в Україну шляхом компенсації кредитних збитків національним експортно-кредитним агентством Finnvera.
Крім того, на 25 мільйонів євро збільшать капітал національного фонду співробітництва з розвитку Finnfund, що дозволить інвестувати в приватний сектор України.
План також пропонує створення нового змішаного кредитного інструменту - Інвестиційного механізму в Україні, який забезпечить реалізацію проєктів на суму 50 мільйонів євро у 2025-2026 роках.
"Консультаційні послуги для компаній будуть покращені та зрозуміліші, а також докладатимуть зусиль для зміцнення ресурсне забезпечення сторін, що надають ці послуги, як у Фінляндії, так і в Україні", - йдеться в повідомленні фінського МЗС.
Нагадаємо, в липні міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо доручив розробити план участі його держави у відновленні України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
|Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки
|Тарифи на перевезення СПГ впали через низький попит
|Фінляндія представила план долучення до повоєнної відбудови України
|Україна домовилась спростити контроль на кордоні з Молдовою
|Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року
|1% на день: Зеленський підписав закон про обмеження ставок за мікрокредитами
Бізнес
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу