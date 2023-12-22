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Україна домовилась спростити контроль на кордоні з Молдовою
23:16 21.12.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова уряду Молдови Дорін Речан підписали низку протоколів, які спростять і зменшать час перетину українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів.
Підписані протоколи передбачають запровадження спільного контролю на кордоні між двома країнами, повідомляє пресслужба українського уряду.
"Це не лише активізує торговельно-економічну співпрацю між Україною та Молдовою, а й підвищить ефективність і дієвість пропускних спроможностей кордону із застосуванням найкращих європейських практик. Останнє є особливо важливим у контексті нашого спільного руху до Європейського Союзу", - прокоментував підписання документів Шмигаль.
Під час онлайн-зустрічі очільники урядів також обговорили подальший розвиток логістики.
Шмигаль підкреслив, що Україна зацікавлена поширювати практику спільного контролю на всі пункти пропуску із сусідніми європейськими країнами: "Це важливо для розширення пропускної здатності та якості прикордонного контролю".
Як повідомлялося, у жовтні Україна та Молдова підписали протокол щодо організації спільного контролю на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька-Кучурган" на території України.
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