Нідерланди виділяють Україні €102 млн у межах першого пакета допомоги на 2024 рік

Уряд Нідерландів виділяє Україні €102 млн у межах першого пакета допомоги на 2024 рік, сума є частиною більше ніж €2 млрд, виділених нідерландським кабінетом міністрів на підтримку України наступного року.

"На перші чотири місяці 2024 року кабінет міністрів виділив 102 мільйони євро, щоб допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни. 15 грудня під час свого візиту в Україну міністр зовнішньої торгівлі Джеффрі ван Левен оголосив, як буде витрачено цю суму", - ідеться в повідомленні на сайті нідерландського уряду.

Зокрема, зазначається, що новий пакет допомоги передбачає €15 млн на гуманітарну допомогу через Гуманітарний фонд України УКГВ ООН (Управління ООН з координації гуманітарних питань), €15 млн на розмінування сільськогосподарських угідь і деокупованих територій, €62 млн на підтримку українського уряду в наданні базових послуг, відновленні найважливішої інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), що входить до складу Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку.

"Цільова допомога, що залишилася до 2024 року, розділена на 2 млрд євро військової підтримки, 295 млн євро як внесок до Європейського фонду миру (EPF), 89 млн євро на боротьбу з безкарністю і 3 млн євро на невійськову кіберпідтримку", - наголошується в повідомленні.