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Середньомісячна зарплата в Україні в III кв. 2023 р. зросла на 4,4% - Держстат
17:14 21.12.2023 |
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні в третьому кварталі 2023 року зросла на 4,4% до другого кварталу цього року і становила 17 937 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Як зазначило статвідомство, порівняно з третім кварталом 2022 року зростання цього показника становило 22,7%.
За даними Держстату, за рік середньомісячна заробітна плата найсильніше зросла в будівництві - на 44,9%, до 13 599 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 44,7%, до 22 118 грн, тимчасового розміщення та організації харчування - на 43,3%, до 13 007 грн.
У сфері операцій з нерухомістю зафіксовано її збільшення - на 39,4%, до 15 675 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 34,1%, до 17 843 грн, у фінансовій та страховій діяльності - на 29,8%, до 34 189 грн, наданні інших видів послуг - на 25,7%, до 18 207 грн.
У промисловості, за даними Держстату, зростання середньої зарплати становило 25,6% - до 18 901 грн, у професійній, науковій, технічній діяльності - 23,5%, до 24 141 грн, у сфері адміністративного обслуговування - на 20,5%, до 14 543 грн, у сфері інформації та телекомунікацій - на 20, 3%, до 37 542 грн, мистецтва, спорту та розваг - на 18,7%, до 13 268 грн, у держуправлінні та обороні - на 15,1%, до 24 168 грн, у сільському господарстві - на 14,6%, до 15 690 грн, в охороні здоров'я - на 10,6%, до 15 080 грн, в освіті - на 8,2% - до 12 180 грн.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій і частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
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