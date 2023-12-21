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АНАЛІТИКА

Виробник українських снарядів: Швидко наростити випуск не вийде, є вузькі місця

 

Найбільше приватне оборонне підприємство України - Українська бронетехніка - змогло налагодити власне виробництво снарядів, але наростити його швидко не вийде, сказав у інтерв'ю Економічній правді директор компанії Владислав Бельбас.

"Виробництва боєприпасів в Україні не було з моменту розпаду СРСР. Навіть у радянські часи ми випускали лише окремі компоненти, які постачали в Росію. Коли постало питання власного виробництва снарядів, Україна не мала ані порохів, ані металообробки, ані спорядження для вибухових речовин", - розказав він.

Компанія почала "збирати ланцюг по компетенціях", але навіть зараз українських компонентів у її снарядах лише 30%.

"Наростити власний випуск снарядів швидко не вийде. Обладнання для виробництва боєприпасів потрібно чекати два роки, якщо робити все по-правильному. [Найвужче місце - це] хімія. В Україні немає виробництва порохів, і будувати такий завод недоцільно під час війни. Порох любить вибухати. Щойно такий завод з'явиться, росіяни його зруйнують", - сказав він.

Бельбас нагадав, що в Україні відкриті реєстри, і щойно якась компанія купує землю - дані з координатами одразу з'являються у відкритому доступі.

"Росіянам навіть вигадувати нічого не потрібно. Цього року окупанти за один день в різних куточках України знищили виробничі потужності одного з учасників ракетної програми", - сказав він.

У кінці вересня секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук визнав, що в Україні немає виробництва порохів, і оборонний комплекс повністю залежить від його імпорту.

"От сьогодні питання набоїв, снарядів тощо. Але ці розумники розуміють, що у нас немає виробництва порохів, без яких ви не можете зробити повного циклу? Вони сьогодні на вагу золота. Кожна країна на сьогодні займається озброєнням і не має бажання з кимось ділитися", - сказав секретар Ради нацбезпеки.

Він сказав, що створити власне виробництво пороху неможливо "ні за місяць, ні за два, ні навіть за десять".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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