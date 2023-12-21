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Україна в листопаді наростила виплавку сталі на 74% до листопада-2022, посівши 21-е місце в рейтингу Worldsteel
16:02 21.12.2023 |
Металургійні підприємства України в листопаді поточного року збільшили виробництво сталі на 74,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 546 тис. тонн з 313 тис. тонн.
При цьому Україна посіла 21-е місце в рейтингу 71 країни - світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).
За даними Worldsteel, у листопаді-2023 зафіксовано зростання виплавки сталі до листопада-2022 у більшості країн першої десятки, окрім Японії та Німеччини.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками листопада є такою: Китай (76,1 млн тонн, зростання на 0,4% до листопада-2022), Індія (11,735 млн тонн, "плюс" 11,4%), Японія (7,111 млн тонн, "мінус" 0,9%), США (6,579 млн тонн, "плюс" 6,1%), РФ (6,4 млн тонн, "плюс" 12,5%), Південна Корея (5,380 млн тонн, більше на 11,9%), Іран (2,980 млн тонн, "плюс" 7,6%), Туреччина (2,989 млн тонн, "плюс" 25,4%), Німеччина (2,7 млн тонн, "мінус" 2,4%) і Бразилія (2,736 млн тонн, "плюс" 3,8%).
Загалом у листопаді поточного року виплавка сталі зросла на 3,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 145,479 млн тонн.
За 11 місяців 2023 року перша десятка країн-виробників сталі має такий вигляд: Китай (952,140 млн тонн, зростання на 1,5%), Індія (128,153 млн тонн, більше на 12,1%), Японія (80,016 млн тонн, падіння на 2,8%), США (73,870 млн тонн, "мінус" 0,5%), РФ (70,198 млн тонн, "плюс" 6,4%), Південна Корея (61,297 млн тонн, "плюс" 1,1%), Німеччина (32,807 млн тонн, "мінус" 4%), Туреччина (30,490 млн тонн, "мінус" 6,1%), Бразилія (29,346 млн тонн, менше на 7,1%) та Іран (28,124 млн тонн, "плюс" 0,6%).
Загалом у січні-листопаді 71 країна виробила 1 млрд 715,122 млн тонн сталі, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Водночас Україна за 11 місяців 2023 року виробила 5,707 млн тонн сталі, що на 7,3% нижче за обсяги за січень-листопад 2022 року. Країна перебуває на 22-му місці за підсумками 11 місяців 2023 року.
Як повідомлялося, за підсумками 2022 року перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай (1,013 млрд тонн, зниження на 2,1%), Індія (124,720 млн тонн, зростання на 5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн тонн, -7,2%), Південна Корея (65,865 млн тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, -8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, +8%).
Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%).
Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
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